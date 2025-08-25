Slušaj vest

Novak Đoković izjavio je da je zadovoljan startom na ovogodišnjem Ju-Es openu.

Srpski as je u prvom kolu savladao Lernera Tijena 3:0.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Po završetku meča, Novak je upitan kako je video atmosferu tokom meča.

- Dobro veče, Njujork. Hvala što ste došli na ovaj meč. Ovo je prvi put da sam turnir počeo u nedelju uveče. Najbolje je igrati na Artur Ešu večernje sesije. Tu su teniski navijači, buka, atmosfera je neverovatna. Lepo je vratiti se u Njujork. Čudan je bio meč, prvi set nešto preko 20 minuta, drugi sat i 20 minuta. Igrali smo sasvim različite setove. Ključan detalj je bio da sačuvan svoje nerve u taj-brejku drugog seta. Posle sam zaigrao u boljem ritmu i potrudio se da završim u pozitivnom stilu.

Novaku je ovo 20. učešće na Ju-Es openu, a Tijen ima 19 godina. Pitanje je bilo, kako Novak održava karijeru.

- Voleo bih da sam u njegovim godinama. On je duplo mlađi od mene. Kada uđete u ove godine morate da naučite kako da sačuvate energiju, kako da se oporavite, čuvate telo. Trudim se da napravim balans između mentalne snage i energije. Teško je igrati protiv mlađih igrača, ali i dalje postoji iskra u meni. Želeo bih da sam mlađi, ali moram da budem zahvalan na ovakvoj karijeri. Želim da se takmičim i nadam se da uživate u mom tenisu.