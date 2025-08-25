Slušaj vest

Danil Medvedev, nekadašnji šampion u Njujorku i trenutno 13. igrač planete, šokantno je eliminisan već na startu turnira. Bolji od Rusa bio je francuski teniser Benžamen Bonzi, koji je slavio u pet setova: 6:3, 7:5, 6:7(5), 0:6, 6:4.

Meč je bio prava drama, Medvedev je u trećem setu spasio meč loptu i delovalo je da se probudio iz letargije. U četvrtom je bukvalno pomeo protivnika sa terena, ostavivši ga bez gema, i činilo se da je potpuni preokret na vidiku.

Ali, kad je bilo najvažnije, Medvedev je stao. U odlučujućem setu dva puta je gubio stečeni brejk, a onda propustio čak pet brejk prilika u sedmom gemu. Tada su mu motori počeli da kašljucaju, a ubrzo se potpuno ugasili.

Pokušavao je Danil da se trgne, ulazio u rasprave s publikom, tražio energiju, ali ništa nije pomagalo. Na kraju, Bonzi je ostao čvrst, izdržao sve nalete i upisao pobedu karijere, dok Medvedev pakuje kofere već posle jednog meča.

1/5 Vidi galeriju Medvedev na turniru u Sinsinatiju Foto: Kyle Gustafson / Zuma Press / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Francuzu sada sledi okršaj sa Amerikancem Markosom Gironom i realna šansa da se nađe i u trećem kolu, dok će Medvedev, kada se turnir završi, pasti najniže na ATP listi još od 2019. na 16. poziciju.