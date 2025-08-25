Izgleda zaista bolno...
JEZIVO! NIJE ZA ONE SA SLABIM STOMAKOM! Ovo izgleda bolno - isplivala fotografija Novakovog žulja, evo zašto je Đoković tražio medicinski tajm-aut! FOTO
Najbolji teniser ikada Novak Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 i tako započeo svoj pohod na 25. GS titulu.
Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia
U finišu drugog seta Novak je u par navrata pokazao da ima neki fizički problem, pa je na kraju seta pozvao medicinski tajm-aut. Ispostavilo se da je u pitanju žulj na desnoj nozi, koji je brzo saniran.
Sada se na društvenim mrežama pojavila i fotografija njegovog stopala, pa se jasno vidi kakve probleme je imao Novak.
Srpski as će u drugom kolu takođe za rivala imati Amerikanca. U pitanju je kvalifikant Zakarije Svajda, koji je savladao Mađara Piroša 6:4, 6:2, 7:5.
