Najbolji teniser ikada Novak Đoković je na startu poslednjeg grend slem turnira u sezoni savladao domaćeg predstavnika Lernera Tijena 3:0, po setovima 6:1, 7:6 (7:3), 6:2 i tako započeo svoj pohod na 25. GS titulu.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

U finišu drugog seta Novak je u par navrata pokazao da ima neki fizički problem, pa je na kraju seta pozvao medicinski tajm-aut. Ispostavilo se da je u pitanju žulj na desnoj nozi, koji je brzo saniran.

Sada se na društvenim mrežama pojavila i fotografija njegovog stopala, pa se jasno vidi kakve probleme je imao Novak.

Srpski as će u drugom kolu takođe za rivala imati Amerikanca. U pitanju je kvalifikant Zakarije Svajda, koji je savladao Mađara Piroša 6:4, 6:2, 7:5.

