CEO NJUJORK GA MRZI! Jedan od najvećih skandala u istoriji tenisa i to zbog ove osobe! Šta to uradi čoveče?! Hitno izbačen sa terena (VIDEO)
Danil Medvedev nije uspeo da se plasira u drugo kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u prvom kolu izgubio od 51. igrača sveta Francuza Benžamena Bonzija posle pet setova, 3:6, 5:7, 7:6, 6:0, 4:6.
Na ovom meču viđeno je i skandalozno ponašanje ruskog tenisera.
Nakon što je Benžamen Bonzi promašio prvi servis, fotoreporter je u tom trenutku krenuo da se pomera sa terena (da bi bio bliži izlazu za meč loptu Bonzija u trećem setu), što je omelo Francuza. Sudija je procenio da je to dovoljno za smetnju i dodelio mu pravo na ponovljeni pokušaj.
Ubrzo je fotoreporter izbace sa meča, ali... Šteta je već načinjena.
Definitivno je napravio ogromnu grešku, a to svakako ne može da amnestira Medvedeva i njegovo nedopustivo ponašanje.
Pogledajte to ovde: