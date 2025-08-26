Ljubitelji tenisa, navikli su na njegovu prepoznatljivu frizuru, pa su bili prilično iznenađeni velikom promenom
Tenis
AUU, PA ŠTA JE OVO KARLOSE? Alkaraz šokirao sve u Njujorku! Ovo niko nije očekivao
Španski teniser startovao je u noći između ponedeljka i utorka na ovogodišnjem Ju-Es openu.
Španac slavi pobedu u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia
Trenutno drugi teniser sveta potpuno je šokirao sve pošto se ošišao skoro na ćelavo.
Karlos Alkaraz sa novom frizurom Foto: ELSA / Getty images / Profimedia
Ljubitelji tenisa, navikli su na njegovu prepoznatljivu frizuru, pa su bili prilično iznenađeni velikom promenom.
Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
