Španski teniser startovao je u noći između ponedeljka i utorka na ovogodišnjem Ju-Es openu.

Njegov prvi rival bio je domaći teniser Rejli Opelka.

Španac slavi pobedu u Sinsinatiju Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia

Trenutno drugi teniser sveta potpuno je šokirao sve pošto se ošišao skoro na ćelavo.

Karlos Alkaraz
Karlos Alkaraz sa novom frizurom Foto: ELSA / Getty images / Profimedia

Ljubitelji tenisa, navikli su na njegovu prepoznatljivu frizuru, pa su bili prilično iznenađeni velikom promenom.

Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

