NOVA FRIZURA - STARE NAVIKE! "Ćelavi" Alkaraz počistio neugodnog Amerikanca na startu US opena, pa otkrio zašto je promenio imidž!
Španski teniser Karlos Alkaraz izborio je plasman u drugo kolo US opena, pošto je na startu turnira ubedljivo savladao Amerikanca Rajlija Opelku.
Posle nešto više od dva časa igre Karlitos je slavio rezultatom 3:0 - 6:4, 7:5, 6:4.
Veliku pažnju na meču izazvao je novi imidž najboljeg španskog tenisera, koji se na stadionu Artur Eš pojavio sa popularnom "nulom" na glavi.
Promenom svoje prepoznatljive frizure iznenadio je sve prisutne.
"Hteo sam da budem svež za turnir, da bude nešto novo, da počnem turnir na pravi način. Mislim da ovo odgovara US Openu", rekao je Alkaras kroz osmeh.
I bio je svež i na terenu... Rutinski je odradio posao i zasluženo prošao u narednu rundu, gde ga čeka okršaj sa Italijanom Matijom Belučijem, koji je na startu savladao Junčena Šenga.
Kurir sport