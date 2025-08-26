Slušaj vest

Ljubitelji tenisa ostali su u totalnoj neverici kada su videli novu frizuru proslavljenog španskog tenisera.

Karlos Alkaraz je prethodne noći odigrao svoj prvi meč na US openu i savladao je ubedljivo Rajlija Opelku sa 3:0, ali o tenisu se najmanje pričalo nakon ovog duela.

U fokusu je bio novi imidž španskog asa. Naime, Karlitos se na terenu pojavio gotovo ćelav, pošto obrijao svoju prepoznatljivu crnu gustu kosu. I svi su ostali bez teksta...

1/6 Vidi galeriju Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Njegov kolega, poznati teniser Frensis Tijafo, nije mogao da dođe sebi kada je naleteo na Alkaraza u teretani.

Zbunjeno je gledao rivala, a onda je i otkrio šta misli o njegovom novom imidžu.

"Da, zastrašujuče je. Užasno", rekao je uz osmeh Tijafo.

"Definitivno je užasno. To je moj čovek, naravno. Simpatično je i smešno. Gledao sam ga dugo i bio sam u fazonu: "Sada si aerodinamičan". Huan Karlos se smejao. Rekao je i postao brži nego što jeste. To je već problem! Ne znam ko mu je rekao da je to dobra ideja (smeh). Neko kao ja ko s vremena na vreme ode kod frizera i ko se ponosi sa frizurama, zastrašujuće je. Ipak, na kraju dana, to je Karlos, to je moj čovek. Ali, moraće sa mnom, moraće da pođe sa mnom", dodao je slavni teniser.

Pre meča voditeljka je pitala Španca zbog čega se odlučio na veliku promenu.

"Hteo sam da budem svež za turnir, da bude nešto novo, da počnem turnir na pravi način. Mislim da ovo odgovara US Openu", rekao je uz osmeh Alkaraz.

Nakon njegovih reči dobio je kompliment od voditeljke da joj se dopada nova frizura.

Naravno, promena imidža bila je i glavna tema na konferenciji za medije posle meča, a novinare je zanimalo kako je došlo do nje došlo.

"Smatrao sam da mi je kosa prilično duga, čak i pre turnira sam želeo da se ošišam. Odjednom, brat je samo... Imao je nekih nedaumica sa mašinicom i samo me je ošišao! Jedini način da se sve to popravi je bilo da se ošišam skroz. I, eto, došli smo do ove frizure. Da budem iskren, nije loše", rekao je Karlos uz osmeh.

Prokomentarisao je i Španac reakcije javnosti na veliku promenu.

"Pokazao sam novu frizuru i nema tu mnogo dublje priče. Nekim ljudima se svidelo, nekim i ne. Iskren da budem, samo se smejem kako ljudi reaguju. Tako je, kako je. Ne mogu sada ništa da promenim i zato se samo smejem svakoj reakciji".

Na kraju je u šali konstatovao da je frizura imala uticaj na njegovu igru.

"Mislim da sam bio brži!", kaže uz osmeh Alkaraz i dodaje:

"Ne, bilo mi je smešno kada se vidim na velikom ekranu tokom meča. Ekstremno mi je bela glava i zato mi je čudno da vidim belo na glavi.

Kurir sport