Proslavljeni američki teniser Endi Rodik je od žestokog kritičara izrastao u velikog poštovaoca Novaka Đokovića.

Bivši šampion US opena nekada nije mogao da smisli Novaka, a sada sipa hvalospeve na račun Srbina.

Novak je izborio plasman u drugo kolo US opena, pošto je na startu turnira rutinski savladao Larnera Tiena sa 6:1, 7:6, 6:2, iako je imao ozbiljnih fizičkih problema tokom meča.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Naime, žuljevi na nogama zadavali su Srbinu više problema od samog protivnika, pa je u jednom momentu bio prinuđen da zatraži i lekarsku pomoć.

I zaista, kada kamera snimila njegovo stopalo, postalo je svima jasno pod kakvim bolovima Novak igra.

Čuveni Amerikanac Endi Rodik, koji je u prošlosti optuživao Đokovića da lažira povrede, sada je odao priznanje srpskom as.

"Žulj je izgledao grozno. Ne možete da lažirate uslove u kojima igrate. Nisam znao da ga ima, a onda je izuo patike. Polovina kože na stopalu mu je visila. Odvratno je izgledalo", rekao je Rodik.

Objasnio je javnosti na koji način je Novak pokušao da reši problem.

"Uspeo je da umanji bol tako što je igrao kraće poene. Sada ima dva dana odmora, dovoljno da se oporavi, ali meni bi to bio ogroman problem. Svaka mu čast što je sve izdržao", dodao je Amerikanac.

Poznato je da Rodik nije bio ljubitelj Đokovića. Tačnije, nije krio da ne može da podnese srpskog tenisera, čak je jednom prilikom hteo i fizički da se obračuna sa Novakom u svlačionici, ali je vremenom promenio mišljenje o Srbinu.

Podsetimo, Novak je često bio na udaru kritika Amerikanca. Rodik je prozivao Novaka da folira povrede. Ljubitelji tenisa pamte njegov sarkastičan komentar posle Đokovićeve povrede: "Šta mu je sad? Leđa, kuk? Grčevi, ptičiji grip ili SARS".

Rodik je pre nekoliko godina priznao da je posle jednog poraza od Đokovića čak pokušao i fizički da se obračuna sa Srbinom u svlačionici.

"Desio mi se jednom jedan sukob u svlačionici, sa igračem... Neću vam reći njegovo ime, reći ću vam samo da se rimuje sa Šmovak Šmoković. Bilo je to na jednom US openu. Pričao sam provokativno, a on je onda izašao i 'izuo' me na terenu, baš kao što je hteo, ali je onda 'cvrkutao' posle toga. Čim je ušao, zaleteo sam se na njega i, uhvativši ga, gurnuo ga uz ormariće u svlačionici", otkrio je tada Rodik.

