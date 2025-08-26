Slušaj vest

Dok većina tenisera i teniserki jedva čeka US Open, često ga ističući kao omiljeni grend slem zbog samog grada nađe se s vremena na vreme i neko ko ne deli to oduševljenje.

Ovog puta, potpuno iskren bio je Kasper Rud. Norvežanin, koji je 2022. stigao sve do finala u Njujorku gde je poražen od Karlosa Alkaraza, otvoreno je priznao da mu Njujork ne miriše.

Iako biste možda pomislili da ga nerviraju gužve, buka, tempo... problem je, kako kaže, mnogo jednostavniji, njemu ovaj grad smrdi.

"Svuda smrdi marihuana. Za mene je to najgora stvar u Njujorku. Miris je svuda, čak i ovde na terenima. Moramo prosto da ga prihvatimo, ali to nije moj omiljeni miris", rekao je Rud i na taj način se zamerio milionima stanovnika Njujorka.

Rud zbog toga ne voli da igra na US Openu.

"Prilično je iritantno igrati, biti umoran na terenu, a samo nekoliko metara dalje neko puši marihuanu. Ne možemo ništa da uradimo po tom pitanju, osim ako se zakonom ne ukine, ali ozbiljno sumnjam da će se to desiti", svestan je Kasper Rud.