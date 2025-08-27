Slušaj vest

Novak Đoković u drugom kolu Ju-Es opena igra protiv 22-godišnjeg Amerikanca Zaharija Svajde, koji je kao kvalifikant stigao do ove runde.

Prvi međusobni meč Đokovića i Svajde zakazan je za sredu u 17.30 po srpskom vremenu.

Novak Đoković na Ju-Es openu 2025-2026 Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

 Ovaj meč ljubitelji tenisa mogu da gledaju na kanalima Eurosporta.

Naravno, tekstualni prenos meča, sa svim detaljima koji ga prate, naši čitaoci mogu da isprate na portalu Kurira.

Ne propustiteTenisPRETUŽNA PRIČA NOVAKOVOG NAREDNOG RIVALA: Mladić skuplja novac za lečenje teško obolelog oca
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
TenisNOLE, PA KOŠARKAŠI! IDEALAN TERMIN: Evo kada Đoković igra protiv Zakarija Svajde
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆU SE ČISTI ŽREB NA JU-ES OPENU: Dva favorita otpala sa Novakovog puta ka 25. grend slemu
Novak Đoković, Ju-Es open

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport