NOVAK JURI TREĆE KOLO JU-ES OPENA: Evo gde možete da gledate meč Đoković - Svajda
Novak Đoković u drugom kolu Ju-Es opena igra protiv 22-godišnjeg Amerikanca Zaharija Svajde, koji je kao kvalifikant stigao do ove runde.
Prvi međusobni meč Đokovića i Svajde zakazan je za sredu u 17.30 po srpskom vremenu.
Ovaj meč ljubitelji tenisa mogu da gledaju na kanalima Eurosporta.
Naravno, tekstualni prenos meča, sa svim detaljima koji ga prate, naši čitaoci mogu da isprate na portalu Kurira.
