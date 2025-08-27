Slušaj vest

.Srpski teniser Hamad Međedović završio je učešće na US open, pošto je u prvoj rundi doživeo izuzetno bolan poraz od Danijela Altmajera.

Nemac je posle četiri sata i 45 minuta velike borbe savladao Srbina rezultatom 7:5, 6:7, 7:6, 6:7, 6:4.

Rezultat jasno govori da su nijanse odlučile pobednika ovog izuzetno dramatičnog meča. Hamad je u svakom setu imao priliku da stvari preokrene u svoju korist, ali je u većini slučajeva u ključnim momentima nemački as bio fokusiraniji od Srbina.

Hamad pakuje kofere posle prve runde, a Altmajera u drugom kolu čeka iskusni Stefanos Cicipas, koji je posle preokreta eliminisao Francuza Aleksandera Milera sa 3:1 u setovima.

Zanimljivo, Nemac je po drugi put na Grend slem turnirima ove sezone bio koban po Međedovića. Naime, Altmajer je eliminisao Hamada i na ovogodišnjem Rolan Garosu. Tada je u trećem kolu slavio posle preokreta rezultatom 3:1.

Kurir sport