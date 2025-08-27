RUTINSKA POBEDA NEMCA! Zverev ubedljiv na startu US opena
Treći teniser sveta Nemac Aleksander Zverev plasirao se u drugo kolo US opena, pošto je u noći između utorka i srede posle tri seta pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 7:6(4), 6:4.On je pobedio 122. igrača na ATP listi posle dva sata i devet minuta.
Zverev je tri puta oduzeo servis Čileancu, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.
U drugom kolu Zverev će igrati protiv Zverev će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, koji je posle četiri seta pobedio Španca Roberta Bautista-Aguta 7:5, 2:6, 7:5, 6:4.
Plasman u drugo kolo obezbedio je i 14. teniser sveta Amerikanac Tomi Pol, pošto je posle tri seta pobedio DancaElmera Molera 6:3, 6:3, 6:1.
On je pobedio 109. igrača na ATP listi posle sat i 49 minuta.
Pol će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa.
Kurir sport/Beta