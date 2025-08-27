Slušaj vest

Treći teniser sveta Nemac Aleksander Zverev plasirao se u drugo kolo US opena, pošto je u noći između utorka i srede posle tri seta pobedio Čileanca Alehandra Tabila 6:2, 7:6(4), 6:4.On je pobedio 122. igrača na ATP listi posle dva sata i devet minuta.

Zverev je tri puta oduzeo servis Čileancu, koji nije uspeo da napravi nijedan brejk.

U drugom kolu Zverev će igrati protiv Zverev će igrati protiv Britanca Džejkoba Firnlija, koji je posle četiri seta pobedio Španca Roberta Bautista-Aguta 7:5, 2:6, 7:5, 6:4.

Plasman u drugo kolo obezbedio je i 14. teniser sveta Amerikanac Tomi Pol, pošto je posle tri seta pobedio DancaElmera Molera 6:3, 6:3, 6:1.

On je pobedio 109. igrača na ATP listi posle sat i 49 minuta.

Pol će u drugom kolu igrati protiv Portugalca Nuna Borgesa.

Kurir sport/Beta

