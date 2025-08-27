Slušaj vest

Veliki šok na US Openu, britanski teniser Džek Drejper, prošlogodišnji polufinalista, povukao se sa turnira tik pred izlazak na teren u trećem kolu!

Zvaničnici turnira potvrdili su da je razlog povlačenja povreda, ali nisu otkriveni detalji o prirodi problema.

Jasno je samo da Drejper nije uspeo da se oporavi na vreme, pa će Zizu Bergs iz Belgije bez borbe proći u narednu rundu.

Britanac nije odigrao nijedan meč još od Vimbldona, pokušao je da se pripremi za Njujork i čak upisao pobedu u prvom kolu, ali je telo reklo svoje.

Nažalost po njega i njegove navijače, US Open se za Drejpera završava pre vremena, a on se povodom toga oglasio na Instagramu:

“Žao mi je što moram da se povučem sa US opena. Dao sam sve od sebe da budem ovde i pružim sebi šansu da igram, ali nelagoda u ruci je postala prevelika, moram da uradim ono što je ispravno i da se pobrinem za sebe. Hvala vam svima na podršci”, napisao je Drejper na društvenim mrežama nešto posle.

Foto: Printscreen