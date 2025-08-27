Slušaj vest

Đoković je loše ušao u meč, ali je ipak smogao snage za preokret i zabeležio očekivanu pobedu.

"Uvek ima nešto da se dokaže kada izađete na teren, a to je da i dalje mogu da pobedim teniski meč. Zavisi iz koje perspektive gledate. Veća perspektiva je to da vidimo šta sam sve uspeo da ostvarim i proživeo svih ovih godina na Turu, lako je pomisliti da sam sve ostvario i da nemam više šta da ostvarim, ali sve je to relativno, individualno. Kratkoročni majndset je da se izvuče maksimala iz tog jednog dana. To sam uradio danas. Nisam zadovoljan nivoom tenisa, ali postoje ovakvi dani, kada ne igrate najbolje, ali pronađete način. Neću previše da filozofiram, ali i dalje volim taj takmičarski osećaj i to kako se osećam na terenu. Dosta sam strog prema sebi jer uvek želim da igram na najvišem nivou, ali to nije moguće uvek.I dalje imam želju da se takmičim sa klincima, da nemam - ne bih se i dalje takmičio", rekao je Đoković.

Upitan je o brzini terena.

"Mislim da je brzina terena, ne sećam se tačno koje godine su promenili podlogu i postalo je brže nego što je bilo, ali je ista brzina već dosta godina unazad. Mislim da su loptice drugačije, da li je to guma, naduvanost, ne znam šta je - drugačije je. Ili je bilo drugačije, ali sam čuo da dosta igrača misli da konačno ima neke konstantnosti sa lopticama u US open seriji turnira i ovde. Većina igrača sa kojima sam pričao kaže da su sada manje-više iste. To je dobro čuti. I možemo odmah da vidimo manje povreda sa zglobovima nego što smo videli, bio je taj nesrećni trend pre godinu, dve... To je moralo ozbiljno da se shvati, da nema previše različitosti u kvalitetu loptica. Koliko znam imaju dve, tri fabrike u Kini koje proizvode sve loptice za Tur. Svaka promena se ostavi. A mislim da se radi i o tome koliko se nalazi u ostavi, da li predugo ostane pa se izduvaju, izgubi se pritisak... Osetljive su to stvari i mora se time baviti ozbiljno".

Pričao je i o značaju da ima sve Slemove.

"Nisam o tome sanjao kada sam bio mali, tada sam sanjao o tome da igram i osvojim Vimbldon. Sve ostalo što je došlo su mi se pojavile kao mogućnost tek kada sam već nekoliko godina bio na Turu. Te 2011. kada sam ostvario dečački san, osvojio Vimbldon i postao broj 1, naravno da sam bio jako zadovoljan, ali sam tada imao samo 23, 24 godine i rekao sam - okej, i dalje moram da igram još 10, 15 godina i želim da postavim nove ciljeve. A ja sam ambiciozan momak. Pomislio sam da ako sam te godine osvojio 3 od 4 Slema i igrao polufinale Rolan Garosa, što ne bih to pokušao?! Najviše sam te 2016. odahnuo. Mnogo pritiska sam stavio na sebe, pre svega, a pričalo se od strane svih ljudi da li je to ta godina i tome slično... Tako da kad sam uspeo pomislio sam, okej, uspeo sam, sad mogu da razmišljam o nečemu drugom."

Jasno je odavno šta su najveći ciljevi

"Ne znam, ima mnogo debate o tome šta je najveći izazov u našem sportu. Iz mog iskustva, verovatno su dve najveće stvari karijerni Slem i zlatni Slem, uz zlato na OI, a i to da budem broj 1 mnogo godina. Slemovi su veliki cilj svakog igrača i uzimaju mnogo energije da bi se osvojili, tako da konstantno igrate dovoljno dobro da biste se borili za broj 1 na svetu je možda i ultimativni izazov. Tu je potrebna pažnja svakom detalju 24/7, kada se radi o fizičkoj pripremi, treningu, mentalnoj snazi. Svemu. A na kraju dana, sami morate da odradite posao na terenu".

O svom psihološkom stanju na terenu, pošto ne deluje kao da se zabavlja u ova dva meča.

"Ne radi se o motivaciji, jednostavno sam frustriran svojom igrom. I onda prolazim kroz svašta interno, a ne želite da znate previše detalja o tome! Pokušavam da budem skroz fokusiran, da rešim puzlu dok sam terenu. Nije da ne uživam u meču, uživam u borbi, ali ne uživam u tome da ne igram dobro i zato stavljam dodatni pritisak na mene i moj tim da budem bolji. Danas sam se mučio da pronađem ritam, pa zato se nisam previše radovao kad sam osvajao poene. Ali postaraću se da se radujem više samo za tebe sledeći put! Ne brinite za mene", zaključio je Novak.