Nešto više od sat i po vremena igre bilo je dovoljno Špancu da završi posao protiv Italijana.
ALKARAZ UBACIO RIVALA U MAŠINICU! Novi imidž, stare navike: "Ćelavi" Karlitos na impresivan način izborio plasman u treće kolo US opena!
Promena imidža prijala je Alkarazu. Sjajni Španski teniser Karlos Alkaraz izborio je plasman u treće kolo US opena, pošto je u drugoj rundi više nego ubedljivo savladao Italijana Matiju Belučija.
Posle nešto više od sat i po vremena igre "ćelavi" Karlitos slavio je rezultatom 6:1, 6:0, 6:3.
Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Koliko je Španac bio dominantan na ovom meču najbolje govori činjenica da je u prva dva seta prepustio samo jedan gem protivniku. U trećem setu Beluči se držao sve do šestog gema, kada je Alkaraz dodao gas i rutinski završio posao.
Drugi reket sveta u trećem kolu odmeriće snage sa Italijanom Lućanom Darderijem.
