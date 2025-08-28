Slušaj vest

Promena imidža prijala je Alkarazu. Sjajni Španski teniser Karlos Alkaraz izborio je plasman u treće kolo US opena, pošto je u drugoj rundi više nego ubedljivo savladao Italijana Matiju Belučija.

Posle nešto više od sat i po vremena igre "ćelavi" Karlitos slavio je rezultatom 6:1, 6:0, 6:3.

Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Koliko je Španac bio dominantan na ovom meču najbolje govori činjenica da je u prva dva seta prepustio samo jedan gem protivniku. U trećem setu Beluči se držao sve do šestog gema, kada je Alkaraz dodao gas i rutinski završio posao.

Drugi reket sveta u trećem kolu odmeriće snage sa Italijanom Lućanom Darderijem.

