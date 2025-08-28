Slušaj vest

Najbolji srspki teniser Novak Đoković sastaje sa Britancem Kameronom Norijem u 3. kolu US Opena u Njujorku.

Meč je na programu u petak, a sada je poznat i tačan termin početka meča.

Novak i Kameron će izaći prvi na stadion "Artur Eš", a ono što nije povoljno za navijače u Srbiji jeste činjenica da je meč na programu u noći između petka i subote – od 01:00 ujutru.

Đoković, inače vodi 6:0 u međusobnim susretima protiv Norija, a poslednji put ga je dobio ove godine na Rolan Garosu – i to u tri seta.

