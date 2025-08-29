Slušaj vest

Fransisko Serundolo, 19. nosilac, ispao je senzacionalno sa Ju-Es opena.

Argentinca je izbacio 435. na svetu Švajcarac Leandro Riedi.

Novak Đoković - Zakari Svajda, drugo kolo US Opena Foto: AL BELLO / Getty images / Profimedia

 Veliki favorit je opravdao ulogu favorita u prva dva seta i slavio 6:3, 6:3.

Riedi je naredna tri seta rešio u svoju korist - 6:4, 6:4, 6:2.

Njega u narednom kolu očekuje meč sa boljim iz meča Karen Hačanov - Kamil Majhržak iz Rusije odnosno Poljske.

