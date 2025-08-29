Riedi je naredna tri seta rešio u svoju korist - 6:4, 6:4, 6:2
SENZACIJA KAKVA ODAVNO NIJE VIĐENA: Malo poznati 435. teniser na svetu izbacio nosioca! Posle 0:2 napravio istorijski preokret
Fransisko Serundolo, 19. nosilac, ispao je senzacionalno sa Ju-Es opena.
Argentinca je izbacio 435. na svetu Švajcarac Leandro Riedi.
Veliki favorit je opravdao ulogu favorita u prva dva seta i slavio 6:3, 6:3.
Riedi je naredna tri seta rešio u svoju korist - 6:4, 6:4, 6:2.
Njega u narednom kolu očekuje meč sa boljim iz meča Karen Hačanov - Kamil Majhržak iz Rusije odnosno Poljske.
