Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u drugom kolu pobedio 36. igrača sveta Australijanca Alekseja Popirina posle tri seta, 6:3, 6:2, 6:2.

Meč je trajao dva sata i tri minuta.

Siner je pet puta uzeo servis australijskom teniseru, dok Popirin nije osvojio nijedan brejk.

Siner, koji brani titulu na US Openu, će u trećem kolu igrati protiv 29. tenisera sveta Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je pobedio 98. igrača sveta Francuza Valentina Rojera.

Kurir sport / Beta

