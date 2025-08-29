Janik Siner plasirao se u treće kolo US Opena pobedom protiv Australijanca Alekseja Popirina
SINER DOMINANTNO DO TREĆEG KOLA US OPENA: Italijan pregazio Popirina u tri seta
Prvi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u drugom kolu pobedio 36. igrača sveta Australijanca Alekseja Popirina posle tri seta, 6:3, 6:2, 6:2.
Meč je trajao dva sata i tri minuta.
Siner je pet puta uzeo servis australijskom teniseru, dok Popirin nije osvojio nijedan brejk.
Siner, koji brani titulu na US Openu, će u trećem kolu igrati protiv 29. tenisera sveta Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je pobedio 98. igrača sveta Francuza Valentina Rojera.
Kurir sport / Beta
