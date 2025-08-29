Slušaj vest

Treći teniser sveta Nemac Aleksander Zverev plasirao se u treće kolo US Opena, pošto je u drugom kolu pobedio 60. igrača sveta Britanca Džejkoba Fernlija posle tri seta, 6:4, 6:4, 6:4.

Meč je trajao dva sata i 28 minuta.

Zverev je pet puta uzeo servis britanskom teniseru, dok je Fernli osvojio dva brejka.

Aleksander Zverev Foto: Martin KEEP / AFP /Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Zverev će u trećem kolu igrati protiv 27. tenisera sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima, koji je u drugom kolu pobedio 94. igrača sveta Rusa Romana Safijulina.

Kurir sport / Beta

