Na US Openu bili smo svedoci jedne senzacije koju je režirao 435. tenisera sveta Švajcarac Leandro Rijedi.

Ipak, krenimo redom...

Deveti teniser sveta Rus Karen Hačanov nije uspeo da se plasira u treće kolo, pošto je u drugom kolu izgubio od 76. igrača sveta Poljaka Kamila Majhšaka posle pet setova, 6:2, 7:6, 4:6, 5:7, 6:7.

Meč je trajao četiri sata i 35 minuta.

Hačanov je četiri puta uzeo servis poljskom teniseru, dok je Majhšak takođe osvojio četiri brejka.

Majhšak će u trećem kolu igrati protiv 435. tenisera sveta Švajcarca Leandra Rijedija, koji je u drugom kolu napravio senzaciju i pobedio 19. igrača planete Argentinca Fransiska Serundola posle pet setova, 3:6, 4:6, 6:4, 6:4, 6:2.

Meč između Rijedija i Serundola trajao je tri sata i 37 minuta.

Rijedi je sedam puta uzeo servis argentinskom teniseru, dok je Serundolo osvojio pet brejkova.

Plasman u treće kolo ostvarili su i Italijan Flavio Koboli, Španac Haume Munar, Kazahstanac Aleksandar Bublik, Nemac Danijel Altmajer, Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Tomi Pol.