Treća teniserka sveta Amerikanka Koko Gof plasirala se u treće kolo Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je noćas u Njujorku u drugom kolu pobedila 49. igračicu sveta Hrvaticu Donu Vekić posle dva seta, 7:6, 6:2.

Meč je trajao sat i 40 minuta.

Gof je šest puta uzela servis hrvatskoj teniserki, dok je Vekić osvojila četiri brejka.

Gof će u trećem kolu igrati protiv 33. teniserke sveta Poljakinje Magdalene Freh, koja je u drugom kolu pobedila 54. igračicu sveta Amerikanku Pejton Sterns.

Deveta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 43. igračicu sveta Australijanku Maju Džoint posle dva seta, 7:6, 6:2.

Meč je trajao sat i 17 minuta.

Anisimova je tri puta uzela servis australijskoj teniserki, dok je Džoint osvojila jedan brejk.

Anisimova će u trećem kolu igrati protiv 50. igračice sveta Rumunke Žaklin Kristijan, koja je u drugom kolu pobedila 38. igračicu sveta Amerikanku Ešlin Kruger.

Plasman u treće kolo ostvarile su i Australijanka Darija Kasatkina, Ukrajinka Marta Kostjuk, Japanka Naomi Osaka, Nemica Lara Zigemund, Čehinja Karolina Muhova i Francuskinja Dajana Pari.

