Slušaj vest

Španski teniser i drugi nosilac US Opena, Karlos Alkaraz, plasirao se u osminu finala nakon što je demolirao Lućana Darderija, 32. nosioca turnira sa 6:2, 6:4, 6:0.

Španac promenio imidž na US openu Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Španac je lako savladao Italijana, a u poslednjem setu mu nije dozvolio nijedan gem!

U narednoj rundi ga čeka Francuz, jer će igrati sa boljem iz duela Bonzi - Rinderneš.

Ne propustiteEuroBasket 2025KORTEO NAVIJAČA SRBIJE U RIGI: Orlovi će imati veliku podršku na meču protiv Portugala
Eurobasket 2025, Navijači Srbije, korteo
EuroBasket 2025SRBIJI PRETI PROBLEM NA EUROBASKETU: Samo da se ne desi ono najgore!
Svetislav Pešić i Nikola Jokić
EuroBasket 2025NADOBUDNI ATAMAN ŠOKIRAO SVE: Rival Srbije na Eurobasketu ponovo priča "svašta"!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025SRBIJA - PORTUGAL: Orlovi lete ka drugoj pobedi na Evropskom prvenstvu
Srbija - Portugal, Eurobasket 2025

BONUS VIDEO:

VUK BRAJOVIĆ SA VIMBLDONA - JEDNA STVAR ZNAČAJNO DAJE PREDNOST NOVAKU! Svi detalji atmosfere pred uzbudljivi meč sa Janikom: Alkaraz bi mogao da ih sačeka Izvor: Kurir televizija