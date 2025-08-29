Španski teniser Karlos Alkaraz slavio sa 3:0.
BRUTALNA PARTIJA: Alkaraz pregazio Darderija na US openu!
Španski teniser i drugi nosilac US Opena, Karlos Alkaraz, plasirao se u osminu finala nakon što je demolirao Lućana Darderija, 32. nosioca turnira sa 6:2, 6:4, 6:0.
Španac je lako savladao Italijana, a u poslednjem setu mu nije dozvolio nijedan gem!
U narednoj rundi ga čeka Francuz, jer će igrati sa boljem iz duela Bonzi - Rinderneš.
