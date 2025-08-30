Slušaj vest

Poljski teniser Kamil Majhržak pozdravio je publiku nakon senzacionalne pobede u drugom kolu Ju-Es opena protiv Karena Hačanova.

Tom prilikom desio se incident koji je zgrozio čitav svet.

Teniser je svoj kačket hteo da da dečaku koji se nalazio na tribinama. Međutim, kačket je oteo muškarac i stavio ga u svoju kesu, bez ozbira na to što je dečak uporno tražio svoj suvenir.

Sam po sebi ovaj događaj je zgrozio sve koji su pogledali video, a na društvenim mrežama se on brzo proširio sa samo jednim pitanjem - ko je čovek koji je tako bezobzirno postupio?

I otkriveno je da je u pitanju poznati poljski biznismen, vlasnik privatne kompanije.

Majhržak ovaj detalj nije primetio u tom trenutku jer je bio zauzet potpisivanjem suvenira. Međutim, kada su mu skrenuli pažnju na to šta se desilo, on se oglasio preko svog Instagrama i pozvao navijače da mu pomognu da pronađe dečaka.

"Posle meča nisam video da moj kačket nije stigao do dečaka. Imam dovoljno kačketa, tako da... Ljudi, da li možete da mi pomognete da pronađem dečaka sa meča? Ako ti ili tvoji roditelji vide ovo, molim vas, kontaktirajte me privatnom porukom", napisao je Poljak.

