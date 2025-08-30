Slušaj vest

Više nego sjajno je bio raspoložen Novak Đoković posle trijumfa nad Kameronom Norijem u trećem kolu Ju-Es opena.

Đoković je savladao Norija posle dva sata i 50 minuta igra u meču u kome je sa 18 asova izjednačio lični rekord.

1/8 Vidi galeriju Novak Đoković - Kameron Nori, Ju-Es open Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Posao je mnogo lakši kada te služi servis. Osvaja se mnogo lakih poena. Naravno, malo me izdao procenat u finišu drugog seta, ali generalno sam veoma zadovoljan tim udarcem", počeo je Novak.

Novak se potom našalio na račun svog tima odgovarajući na konstataciju da je bio na terenu duže nego što se očekivalo.

"Uvek želite da dobijete meč što lakše, ali to nije uvek moguće. Moj tim hoće da se mučim da patim. Bila je ovo moja daleko najbolja partija u dosadašnjem delu US opena i nadam se da će biti sve bolje i bolje kako turnir odmiče."

Neminovno pitanje je bilo o problemu sa leđima u finišu prvog seta.

"Ima tu sa te fizičke strane uspona i padova, ali sve u svemu dobro je. Znam da ovo gledaju moji rivali, pa ću im samo poručiti da sam nikada mlađi i jači", našalio se Novak uz oduševljenje publike.