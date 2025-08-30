Slušaj vest

Novaku je trebalo dva sata i 50 minuta da ostvari sedmi međusobni trijumf protiv Britanca u isto toliko mečeva.

Tokom meča, Novak je imao problema sa leđima, a u jednom trenutku njegovi navijači zaledili su se od straha. Fizioterapeut je pomogao Đokoviću koji se mučio pri rezultatu 5:4 u prvom setu, pa su mnogi slutili na najgore i uplašili su se predaje. To se srećom nije desilo, a pogledajte i vi kako je izgledala ova situacija:

Posle meča Đoković je govorio o svom fizičkom stanju:

- Fizički, ide gore-dole. Frustrirajuće mi je što ne mogu uvek da budem na 100 posto, kao što je bilo dvadeset godina, ali moram da se pomirim sa time da uvek može nešto da se desi. Trudim se da odradim sve što mogu, verovatno ću preskočiti teniski trening u subotu i usredsrediti se na oporavak. Proveo sam dovoljno vremena na terenu u prve tri runde, cilj je da budem spreman za sledeći meč - rekao je Novak, pa dodao:

- To s leđima se desilo tokom meča. Bio je uzbudljiv poen, bio sam na mreži, kretao sam se u pravom smeru i napravio brz pokret, osetio sam nešto u levom delu leđa. Osećao sam da mi je potreban tretman… Rekao sam mu na mreži da mi namera nije bila da ga poremetim. Bolje sam se osetio posle, videćemo realnost kada se ohladi… Imao sam sreće što taj teret nije ostao, već samo nekoliko gemova.

Zanimalo je novinare i da li Novak može da uradi nešto više osim odmora za svoje telo.

- Ako je neko bio otvoren da isproba nove stvari, da istraži sportsku nauku, mašine, različite metode i tretmane, ja sam prvi koji će da isproba… Ne samo što želim da produžim karijeru i da igram dobro, već volim velnes generalno, to mi je strast. Uvek volim da vidim koliko zdravi možemo da budemo, da radimo na prevenciji… Ipak, sada ne mogu mnogo toga da uradim, ako mi telo nije kako treba u završnoj fazi slemova, onda je to gorka pilula jer znam koliko se trudim. S druge strane, biološki sat radi, trošenje tela uzima danak, ali odupirem se - istakao je on, pa zaključio:

- I dalje želim da igram, strog sam prema sebi i timu. Osećam da još ima nivoa igre u meni da igram na najvišem nivou. Dokle god je tako, želim da nastavim i da vidim mogu li da imam šansu za još neki slem i veliku titulu. Uživam i u podršci i ljubavi navijača u poslednjih nekoliko godina, uživam u tim osećajima. Ima i drugih razloga. Diskutujem sa sobom često, ali trudim se da se fokusiram na sadašnjost.

U narednoj rundi, Novak Đoković će igrati protiv Jana-Lenarda Štrufa.

