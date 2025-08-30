ATP POKRAO NOVAKA! Đoković se oglasio o sramotnom potezu teniskih moćnika: "Možda ćemo diskutovati o tome..."
Novak Đoković savladao je Kamerona Norija na US Openu sa 3:1 u setovima, a po završetku ovog meča dotakao se brojnih zanimljivih tema.
Govorio je o problemima sa leđima, ali i o novoj nepravdi i krađi koju je doživeo od teniskih moćnika.
Naime, ATP nije retroaktivno oduzeo bodove Janiku Sineru posle suspenzije zbog dopinga, a samim tim Novak je ostao bez još jedne nedelje na vrhu liste najboljih tenisera planete.
Da je ATP uzeo bodove Sineru, Đoković bi imao još jednu nedelju na mestu broj jedan. I bez toga, Novak je apsolutni rekorder sa 428 sedmica na prestolu, te mu ovo nije predstavljalo veliki problem, kako on sam ističe.
- Možda ćemo diskutovati ako se neko približi, ali zasad je u redu. Nisam ni razmišljao o tome. Jurio sam i branio taj broj jedan, bio na tom mestu duže nego bilo ko drugi. Jedna nedelja manje-više, zasad sam u redu, videćemo hoće li se to promeniti - rekao je Novak o ovoj temi.
Đoković će u narednoj rundi US Opena igrati protiv Nemca, Jana-Lenarda Štrufa.
