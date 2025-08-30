Slušaj vest

Kameron Nori, izgleda, ne menja ploču. Sedmi poraz od Novaka Đokovića i sedmi put ista priča, ponovo pokazuje nezadovoljstvo i sumnje u ponašanje našeg tenisera.

Britanac je i pre meča najavio da je "spreman na sve Novakove igrice i trikove", a posle novog poraza još jednom je izrazio sumnju u Đokovićevu povredu.

Novak Đoković imao problema sa leđima protiv Kamerona Norija Foto: Printscreen / Eurosport

Tokom meča, Novak je imao problema sa leđima, a u jednom trenutku njegovi navijači zaledili su se od straha. Fizioterapeut je pomogao Đokoviću koji se mučio pri rezultatu 5:4 u prvom setu, pa su mnogi slutili na najgore i uplašili su se predaje. To se srećom nije desilo.

Ipak, Nori tvrdi da ništa nije primetio, pa je rekao:

"Bio je ovo jako dobar meč. Mislim da je to nešto što sam ranije viđao. Nisam siguran šta se desilo. Moraćete da pitate njega da li je imao problem sa leđima, zadnjom ložom ili stopalom. Nisam siguran šta je bilo u pitanju", kazao je Nori posle meča.

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport