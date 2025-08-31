Ovaj rezultat posebno je obradovao Italijana Janika Sinera , pošto je upravo Zverev važio za najozbiljniju prepreku na njegovom putu do novog finala u Njujorku.

Zverev je sjajno otvorio meč, poveo sa 1:0 u setovima i imao sjajnu priliku da poveća prednost na 2:0, pošto je u završnici drugog seta propustio set loptu. Nakon toga, usledio je veliki preokret Alijasima. Posle taj-brejka stigao je do izjednačenja, a onda u nastavku slomio Nemca i izborio mesto u osmini finala.