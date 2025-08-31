Slušaj vest

Drugi teniser sveta Španac Karlos Alkaras plasirao se večeras u četvrtfinale Ju Es opena, pošto je posle tri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 7:6(3), 6:3, 6:4.Španac je pobedio 82. igrača na ATP listi posle dva sata i 14 minuta.

Alkaras je dva puta oduzeo servis Francuzu, koji nije napravio nijedan brejk.

U četvrtfinalu, Alkaras će igrati protiv Čeha Jiržija Lehečke.

