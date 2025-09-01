Slušaj vest

Na Rolan Garosu i Vimbldonu je pobrala brojne simpatije na svojim prvim pojavljivanjima na Slemovima, u Vašingtonu nastavila sa odličnim nastupima do pojave fizičkih problema - ali je premijera na juniorskom Ju Es Openu za mladu Nišlijku Anastasiju Cvetković (za sada) bila manje uspešnja.

Nju je danas u 1.kolu pobedila Tajlanđanka Kamonvan Jodpeč sa ubedljivih 6:2 6:4.

"Meč je bio dobar, devojčica igra stvarno dobro, ali svakako na Ju Es Openu nema loših protivnica. Stajala je na osnovnoj liniji, preuzela je inicijativu, "ušla u teren", a to je na tvrdoj podlozi veoma bitno. Ja sam stajala samo iza osnovne linije. U prvom setu je imala i dosta sreće, pogodila je više linija, malo promašivala... U drugom setu smo čuvale svoje servis gemove, na 4:4 me je "brejknula" - i to je to. Brzo mi je prošlo, još mi se nisu slegli utisci, ali najbitnije je to da je ona preuzela kontrolu nad terenom - i to je bilo odlučujuće", opisuje meč Cvetkovićeva.

Koji su joj dosadašnji utisci iz nastupa u SAD?

"Prvi put mi je u Americi, da. Bili smo dve nedelje u Vašingtonu, igrala sam tamo pripremni turnir, ali sam se ušinula u četvrtfinalu, pa sam morala da predam polufinale i singla i dubla! A onda sam se još i razbolela, ovde je sve klimatizovano... Prehladno je u svim prostorijama, tako da sam bila i prehlađena. Juče smo došli u Njujork i odradili jedan trening - ali jednostavno to nije bilo dovoljno", kaže nam ona.

Njujork je za Anastasiju već posebno iskustvo:

"Bili smo u obilasku, baš je lepo, stvarno. Doživljaj je, baš! Nije baš prijatno kad ideš sam gradom uveče, ali... Ljudi imaju pozitivnu energiju, svako hoće da te pozdravi, to je nešto na šta mi nismo navikli, ali ima i nekih čudaka..."

Rivalstvo sa Vimbldona joj je donelo novo partnerstvo u Njujurku:

"Ostajem da igram dubl, sve nade su sad na dublu! Igram sa Britankom Blek, suparnicom sa Vimbldona. Nadam se da ćemo tu nešto uraditi. Posle Njujorka idem kući, pa idem na Evropsko prvenstvo - koje sledi uskoro", najavljuje nam naša nova teniska nada iz "Velike jabuke".