Američki teniser Tejlor Fric na ubedljiv način se plasirao u četvrtfinale Ju-Es opena.

Četvrti nosilac, koji je prošle godine igrao u finalu ovog turnira, savladao je 21. nosioca Tomaša Mahača 3:0, po setovima 6:4, 6:3, 6:3.

Upravo je Fric naredni rival Đokoviću. Njih dvojica će igrati za polufinale u noći između utorka i srede.

Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".

Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.

Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.

Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.