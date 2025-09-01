Slušaj vest

Američki teniser Tejlor Fric na ubedljiv način se plasirao u četvrtfinale Ju-Es opena.

Četvrti nosilac, koji je prošle godine igrao u finalu ovog turnira, savladao je 21. nosioca Tomaša Mahača 3:0, po setovima 6:4, 6:3, 6:3.

Novak Đoković - Jan-Lenard Štruf, Ju-Es open Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

 Upravo je Fric naredni rival Đokoviću. Njih dvojica će igrati za polufinale u noći između utorka i srede.

Kao što je to bio slučaj sa Norijem i Štrufom, i Tejlor Fric se podvodi pod kategoriju "redovne Novakove mušterije".

Do sada su igrali deset puta i svih deset puta se radovao Đoković.

Poslednji put su igrali prošle godine u Šangaju.

Jednom su igrali i na Ju-Es openu, a to je bilo 2023. godine kad je takođe u četvrtfinalu Novak slavio 6:1, 6:4, 6:4.

Novak Đoković, Ju-Es open
Novak Đoković, Ju-Es open
Novak Đoković, Ju-Es open
Novak Đoković

