Slušaj vest

Nije se Novak Đoković dugo zadržao na stadionu "Artur Eš" u meču 4. kola na Ju-Es opena.

Đoković je posle sat i 49 minuta savladao Jan-Lenarda Štrufa i plasirao se u četvrtfinale gde ga čeka domaći teniser Tejlor Fric.

Na pitanje, da li uživa u noćnim mečevima više nego na početku karijere, Đoković je rekao:

- Da, uživam više jer ne znam koliko ću ih još imati. Hvala svima što ste tu.

Srbin je bio zadovoljan svojom igrom, o čemu je govorio posle meča.

- Dobro sam servirao. Video sam statistiku, bolje sam servirao od igrača koji je imao najviše aseva na turniru. To mi pomaže da ne moram da igram puno duge poene. Možda nije potrebno da treniram kao ranije, važno je da budem što efikasniji. Mnogo puta u karijeri sam morao da trčim za loptom, proklizavam, sada sam promenio stil igre, da budem agresivniji, zadovoljan sam svojim nastupom.

Novaka su upitali za bejzbol koji je igrao uoči Ju-Es opena.

- Ne znam, bili su stvarno fini, slali su mi najsporije lopte, pokušavao sam da se povežem sa tim udarcima - u realnosti je nešto drugačije. Nisam nikada imao iskustvo sa bejzbolom do sada. Fasciniran sam njihovim sposobnostima, lopte koje idu preko 150km na čas...