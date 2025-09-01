Slušaj vest

Novak Đoković je u noći između nedelje i ponedeljka postao vlasnik još jednog rekorda.

Đoković je posle 109 minuta igre savladao Jana-Lenarda Štrufa i plasirao se u četvrtfinale Ju-Es opena.

1/13 Vidi galeriju Novak Đoković - Jan-Lenard Štruf, Ju-Es open Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Time je postao prvi teniser u istoriji koji je stigao do četvrtfinala na sva četiri grend slema u devet različitih godina.

Pre ove godine, Đoković je u ovom parametru bio izjednačen sa Rodžerom Federerom, ali ga je trijumf nad Štrufom i novi plasman u četvrtfinale Ju-Es opena definitivno izdvojio na vrh istorijske liste.

Podsetimo, Đoković u Njujorku juri 25. grend slem, čime bi postao prvi igrač kome je to pošlo za rukom.