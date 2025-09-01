AUSTRALIJANAC POČISTIO ŠVAJCARCA U NJUJORKU: De Minor u četvrtfinalu US opena, protiv Kanađanina za polufinale!
Osmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u četvrtfinale Otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, pošto je danas u Njujorku u osmini finala pobedio 435. igrača sveta Švajcarca Leandra Rijedija posle tri seta, 6:3, 6:2, 6:1.
Meč je trajao sat i 35 minuta.
De Minor je osam puta uzeo servis švajcarskom teniseru, dok je Rijedi osvojio dva brejka.
De Minor će u četvrtfinalu igrati protiv Kanađanina Feliks Ože-Alijasim
Kanađanin je pobedio 15. igrača sveta Rusa Andreja Rubljova posle tri seta, 7:5, 6:3, 6:4.
Meč je trajao dva sata i 17 minuta.
Ože-Alijasim, 27. igrač sveta, uzeo je četiri puta servis ruskom teniseru, dok je Rubljov osvojio jedan brejk.
