Selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije Viktor Troicki odredio je tim za duel Svetske grupe I protiv Turske u Nišu. Boje Srbije u "Čairu" braniće Miomir Kecmanović (42. na planeti), Hamad Međedović (57. na svetu), Branko Đurić (471. na ATP listi), Stefan Latinović (200. u dublu na planeti) i braća Sabanov Matej (204. u dublu na svetu) i Ivan, kao trening član tima (246. u dublu na ATP listi).

Na spisku nema najboljeg igrača svih vremena Novaka Đokovića , od koga se očekuje da daleko dogura na poslednjem grend slemu sezone u Njojorku, Lasla Đerea, koji je povređen, i Dušana Lajovića, koji je tempirao formu za kraj sezoni na šljaci i povratak u Top 100 na ATP listi.

- Reprezentacija će protiv Turske igrati podmlađena sa par debitanata. Miomir Kecanović je prvi igrač, Hamad Međedović drugi, a tu je debitant Branko Đurić. Na osnovu dubl rang liste pozvani su Stefan Latinović i Matej Sabanov, dok će šesti igrač biti Ivan Sabanov. Još mogu da napravim izmenu u timu na licu mesta u Nišu, jer ovo je tim po rang listi od igrača koji su u opticaju. Nažalost, Novak neće moći da nam se pridruži jer očekujemo mnogo od njega u Njujorku, Laslo Đere je povređen, a Dušan Lajović iz opravdanih razloga, jer na šljaci juri povratak u prvih 100, nije u kombinaciji, ali svi znamo da su svi godinama uz reprezentaciju. Imamo podmlađeni tim sa dva debitanta, a konačan spisak će da bude obelodanjen u Nišu, posle par dana priprema - poručio je selektor Viktor Troicki.