AKO NISTE ZNALI, JANIK SINER JE TVOREVINA VEŠTAČKE INTELIGENCIJE! Bublik je ovo izgovorio nakon što ga je Italijan brutalno pregazio
Bublik je pregažen u osmini finala US opena, a meč protiv najboljeg tenisera sveta je trajao kraće od sat i po vremena.
Siner je bio nemilosrdan u pobedi rezultatom 6:1, 6:1, 6:1.
Na mreži, prilikom pozdrava posle meča Bublike je Italijanu poručio sledeće:
- Ovo je bilo toliko dobro. Ja nisam loš, ali ti si GOAT - rekao je nasmejani Kazahstanac znatno boljem rivalu.
Nakon toga je, prilikom razgovora sa novinarkom Bublik poručio da Siner na terenu izgleda kao da je kreacija veštačke inteligencije.
- Mislim sve ga čini teškim protivnikom, on je kao AI generisan igrač, ali tražimo način da dođemo do pobede protiv njega. Videćemo kako će biti.
Siner igra u fenomenalnoj formi i to je činjenica.
Nestvaran je podatak da je u poslednjih godinu dana, pa i malo više od toga, Italijan izgubio samo pet mečeva, od toga četiri od Karlosa Alkaraza.
Zanimljivo je da je peti poraz stigao upravo od Bublika.
Bila je to senzacija u osmini finala u Haleu u junu ove godine kada je Kazahstanac uspeo da pobedi u tri seta.
Moguće da je Siner u Njujorku imao ozbiljnu želju da se osveti rivalu i da je kao rezultat toga došlo čišćenje sa terena.
