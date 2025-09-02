U NEVERICI JE

U NEVERICI JE

Bublik je pregažen u osmini finala US opena, a meč protiv najboljeg tenisera sveta je trajao kraće od sat i po vremena.

Na mreži, prilikom pozdrava posle meča Bublike je Italijanu poručio sledeće:

- Ovo je bilo toliko dobro. Ja nisam loš, ali ti si GOAT - rekao je nasmejani Kazahstanac znatno boljem rivalu.

Nakon toga je, prilikom razgovora sa novinarkom Bublik poručio da Siner na terenu izgleda kao da je kreacija veštačke inteligencije.

- Mislim sve ga čini teškim protivnikom, on je kao AI generisan igrač, ali tražimo način da dođemo do pobede protiv njega. Videćemo kako će biti.

Siner igra u fenomenalnoj formi i to je činjenica.

Nestvaran je podatak da je u poslednjih godinu dana, pa i malo više od toga, Italijan izgubio samo pet mečeva, od toga četiri od Karlosa Alkaraza.

Zanimljivo je da je peti poraz stigao upravo od Bublika.

Bila je to senzacija u osmini finala u Haleu u junu ove godine kada je Kazahstanac uspeo da pobedi u tri seta.

Moguće da je Siner u Njujorku imao ozbiljnu želju da se osveti rivalu i da je kao rezultat toga došlo čišćenje sa terena.

