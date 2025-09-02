Slušaj vest

Bublik je pregažen u osmini finala US opena, a meč protiv najboljeg tenisera sveta je trajao kraće od sat i po vremena.

Siner je bio nemilosrdan u pobedi rezultatom 6:1, 6:1, 6:1.

Na mreži, prilikom pozdrava posle meča Bublike je Italijanu poručio sledeće:

- Ovo je bilo toliko dobro. Ja nisam loš, ali ti si GOAT - rekao je nasmejani Kazahstanac znatno boljem rivalu.

Nakon toga je, prilikom razgovora sa novinarkom Bublik poručio da Siner na terenu izgleda kao da je kreacija veštačke inteligencije.

- Mislim sve ga čini teškim protivnikom, on je kao AI generisan igrač, ali tražimo način da dođemo do pobede protiv njega. Videćemo kako će biti.

Siner igra u fenomenalnoj formi i to je činjenica.

Nestvaran je podatak da je u poslednjih godinu dana, pa i malo više od toga, Italijan izgubio samo pet mečeva, od toga četiri od Karlosa Alkaraza.

Zanimljivo je da je peti poraz stigao upravo od Bublika.

Aleksander Bublik protiv Janika Sinera Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Malte Ossowski/Sven Simon / imago sportfotodienst / Profimedia

Bila je to senzacija u osmini finala u Haleu u junu ove godine kada je Kazahstanac uspeo da pobedi u tri seta.

Moguće da je Siner u Njujorku imao ozbiljnu želju da se osveti rivalu i da je kao rezultat toga došlo čišćenje sa terena.

