Prvi teniser sveta Janik Siner ubedljivo je slavio protiv Aleksandera Bublika u osmini finala US Opena sa 3:0, po setovima (6:1, 6:1, 6:1).

Nakon meča dogodila se jedna skandalozna scena kada je navijač pokušao da pokrade Italijana.

Siner izborio plasman u četvrtfinale US opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Dok je Siner skupljao opremu i spremao se da napusti stadion "Artur Eš" jedan od navijača koji su čekali u gomili je krenuo da mu otvori torbu i uzme nešto iz nje.

Kada je Janik video šta se dešava, sprečio ga je u tome, a onda je reagovalo i obezbeđenje. Malo je reći da je bio besan zbog ovog poteza...

Pogledajte kako se sve odigralo:

BONUS VIDEO:

"SINER JE U SVIM PARAMETRIMA BIO BOLJI OD ALKARAZA" Sportski analitičar za Kurir dao svoje prognoze pred samo FINALE: Očekuje nas veoma neizvestan meč! Izvor: Kurir televizija