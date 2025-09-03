Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Ju-Es opena.

Đoković je savladao Tejlora Frica u burnom meču i izborio duel protiv Karlosa Alkaraza.

Završetak meča na stadionu "Artur Eš", u kome je ratovao i sa američkom publikom, Novak je začinio plesom, uz koreografiju.

Bio je to način da čestita ćerki Tari osmi rođendan.

- Tesan meč, mogao je veoma lako da pređe na drugu stranu. spasio sam važne poene u drugom setu, a u ovakvim mečevima nekoliko poena odlučuje pobednika. Na sreću, oni su bili na mojoj strani. Poslednji gem je bio jako napet za Frica, ali dobar turnir za njega i meč - rekao je Đoković po završetku meča.

Potom je dodao.

- Nisam osećao da dominiram danas sa osnovne linije. Pokušao sam u par gemova da ostanem u životu. Nije lako igrati protiv njega, bio je fantastičan. Na kraju sam ponosan na borbu koju sam pružio, zbog srca koje sam dao na terenu.

Na kraju, Novak je opisao pobednički ples i koreografiju koju je tom prilikom izveo kako bi čestitao ćerkici Tari osmi rođendan.

- Da, 20 minuta do ponoći, ovo je veliki poklon za nju. Ples na kraju meča je bio za nju, reći će i sutra kako je izgledao ples kad bude videla. U pitanju je pesma koja je globalna za decu i tinejdžere, radimo koreografiju kod kuće i nadam se da će je ovo zadovoljiti.