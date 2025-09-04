Slušaj vest

Amerikanka je u četvrtfinalu napravila senzaciju jer jer bila bolja od druge teniserke sveta Poljakinje Ige Švjontek u dva seta (6:4, 6:3).

Ona se tako na najbolji mogući način osvetila Poljakinji, koja ju je ponizila pre mesec dana u finalu Vimbldona sa 6:0, 6:0.

Poljakinja je u prvom gemu brejknula rivalku, ali Anisimova se nije predavala, oduzela je kasnije dva puta servis Igi i povela sa 1:0 u setovima.

Iga je i u drugom setu povela i napravila brejk, ali je Anisimova još dva puta oduzela servis rivalki i napravila veliku senzaciju.

Amerikana ima tako priliku da se izbori za svoje drugo finale na gren slem turnirima ove godine.

U polufinalu će igrati protiv bolje iz duela Osake i Muhove.

Eurobasket 2025, Filip Petrušev posle utakmice sa Turskom