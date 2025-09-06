Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Ono što je privuklo veliku pažnju mnogih, kao i veliki broj kometara na društvenim mrežama jeste trenutak po završetku meča. Alkaraz je srdačno prišao Đokoviću i pozdravio ga na mreži, a njihov razgovor je malo i potrajao.  

U drugom polufinalu noćas igraju branilac titule Italijan Janik Siner i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

