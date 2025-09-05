Sjajan meč u polufinalnu grend slema u Njujorku.
Tenis
NOVAKOV PROJEKTIL PODIGAO PUBLIKU NA NOGE: Alkaraz samo pogledom ispratio potez Srbina, pa mu se poklonio
Slušaj vest
Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz igraju polufinale US Opena, a sredinom prvog seta viđen je fanstastičan poen Srbina.
Novak Đoković je bekhend pasing-šotom po paraleli podigao publiku na noge, čak mu je i Karlos reakcijom odao priznanje.
Pogledajte:
Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši