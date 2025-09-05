Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković i Španac Karlos Alkaraz igraju polufinale US Opena, a sredinom prvog seta viđen je fanstastičan poen Srbina. 

Novak Đoković je bekhend pasing-šotom po paraleli podigao publiku na noge, čak mu je i Karlos reakcijom odao priznanje.

Pogledajte:

Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia

Ne propustiteTenisŠOU ALKARAZA PRED POLUFINALE US OPENA: Karlitos na treningu pokazao da Noletu uopšte neće biti lako
Karlos Alkaraz
TenisTENISKI KLASIK U POLUFINALU US OPENA: Evo gde možete pratiti prenos meča Đoković - Alkaraz
TenisTAKTIKA ILI SE IZA SVEGA KRIJE NEŠTO ZABRINJAVAJUĆE? Novak pred polufinale sa Alkarazom povukao čudan potez
Novak Đoković
KvotaALKARAZ KAO DA IGRA PROTIV AMATERA, A NE PROTIV ĐOKOVIĆA... Kladionice otpisale Novaka u teniskom klasiku - pogledajte šokantne kvote, da li je ovo realno?
djokovic-alkaraz-2.jpg

Mateuš Ponitka izjava Izvor: MOND/Nemanja Stanojčić