Novak Đoković i Karlos Alkaraz biju veliku bitku u polufinalu US Opena.

Alkaraz je osvojio prvi set, ali Novak sigurno nema nameru da se preda iako je u minusu protiv Španca.

Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

U međuvremenu pojavila se jedna zanimljiva fotografija Novaka, gde bez majice sedi na stolice, a u prvom planu se vidi njegov krst koji nosi oko vrata.

Pogledajte ovaj zanimljiv kadar!

Novak Đoković krst
Novak Đoković krst oko vrata Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

