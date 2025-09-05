Neverovatna fotografija Novaka Đokovića u polufinalu US Opena protiv Karlosa Alkraza.
bije bitku za finale
NOVAK SE SKINUO I POKAZAO KRST NA TLU AMERIKE: Pogledajte šta je uradio Đoković u srcu Njujorka! (FOTO)
Novak Đoković i Karlos Alkaraz biju veliku bitku u polufinalu US Opena.
Alkaraz je osvojio prvi set, ali Novak sigurno nema nameru da se preda iako je u minusu protiv Španca.
Novak Đoković - US open 2025. Foto: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia, JOHN G. MABANGLO/EPA, CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia
U međuvremenu pojavila se jedna zanimljiva fotografija Novaka, gde bez majice sedi na stolice, a u prvom planu se vidi njegov krst koji nosi oko vrata.
Pogledajte ovaj zanimljiv kadar!
Novak Đoković krst oko vrata Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia
