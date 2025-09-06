Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se plasira u finale Otvorenog prvenstva SAD u Njujorku, pošto je u polufinalu izgubio od drugog tenisera sveta Španca Karlosa Alkaraza posle tri seta, 4:6, 6:7, 2:6.

Novak je imao solidnu sezonu na Grend slemovima i četiri polufinala, ali Alkaraz i Janik Siner su prejaki.

"Izgubio sam tri od četiri Slema u polufinalu protiv njih dvojice. Jednostavno su predobri, igraju na jako visokom nivou. Ostao sam bez energije posle drugog seta. Dva seta sam mogao da se držim sa njim, on je posle toga mogao još, a ja ne. Isto mi je bilo sa Janikom. Teško mi je baš na tri dobijena da igram sa njima, pogotovo u završnicama slemova", rekao je Đoković.

"Srećan sam svojim nivoom tenisa, ali fizikalnost svega, znate... Posle četvrtfinala sam rekao da ću dati sve od sebe da spremim telo za koliko god je sati potrebno za polufinale, ali nije bilo dovoljno. Nažalost, to je u ovom trenutku karijere nešto što ne mogu da kontrolišem. Mogu da radim to što radim i biće mi jako teško da u budućnosti uspem da savladam Sinera i Alkaraza na slemovima, teško je u tri dobijena. Ne odustajem od slemova, nije to, nastaviću da se borim za još jedno finale i barem još jedan trofej. Biće to veoma teško".

Alkaraz je dosta napredovao u poslednje vreme.

"Očekuje se da napreduju mladi igrači. Njih dvojica su najbolji na svetu trenutno. Ako ne napredujete, nešto nije u redu. Morate da napredujete da bi bili u korak sa njima. Njihovi timovi imaju dosta dobar pristup tenisu, treningu i svemu i rezultati to govore. Nema sumnje da su sve bolji i bolji iz godine u godinu i to se očekuje".

Novaku se u ovom meču ponovilo nešto slično kao na Vimbldonu protiv Sinera.

"Jednostavno je, ne bih da se ponavljam, mislim da sam rekao šta se stvarno desilo danas. Jeste frustrirajuće kada ne možete da parirate fizički, ali istovremeno to je nešto što se i očekuje. Zbog godina i svega. I dalje uživam u takmičenju. Danas sam imao sjajnu podršku od publike, veoma sam im zahvalan. Uživao sam i ta ljubav koju dobijam širom sveta je jedan od glavnih razloga zbog kojih još igram".

Dosta se bavi i pripremom.

"Uglavnom se to sve nakupi. Svaki meč se nešto dešava sa čime moram da se nosim, fizički. Sveukupno sam ostao bez goriva. Nije bilo nikakve povrede koja bi me sprečila da igram, ali jednostavno - nivo fitnesa nije bio dovoljan za Karlosa".

Nije želeo mnogo o planovima.

"To je daleko, Australija je baš daleko... U ovom trenutku svoje karijere ne razmišljam toliko daleko. Planiram da igram u Atini, to je sigurno, ali osim toga... Veliki znak pitanja oko toga gde ću igrati i da li ću".

Novak je upitan da li planira da "batali" mečeve u dva dobijena seta i da u budućnosti igra samo na grend slemovima.

"Videćemo, moram da vidim to sa svojim timom. O tome moram da razmišljam sigurno posle ovakve Grend slem sezone. Neću propuštati grend slemove, i dalje hoću da igram punu grend slem sezonu sledeće godine, al,i videćemo šta će biti. Slemovi su slemovi, oni su ključni u našem sportu, ali da... Više mislim da imam šansi u mečevima na dva dobijena, turnirima na nedelju dana ili mastersima, koji sada traju dve nedelje sa velikim pauzama između mečeva. To bi moglo više da mi znači u mečevima protiv njih dvojice".

Monika Seleš je došla u Njujork da gleda Đokovića.

"Kratko smo se videli, došla do teretane pre nego što sam izašao na teren da se zagrevam. Nije želela puno, kako ona kaže, da me remeti i da mi oduzima vremena, a ja sam želeo i postavljao sam joj pitanja. Pitao sam je za bekhend, a ona mi je dala savet šta tu treba. Rekla mi je da treba da se potrudim da zamislim sebe na terenu kao mlađeg Đokovića koji je igrao slobodno i da igram sa srcem. To je ona meni rekla pred meč. Definitivno me je jako inspirisala. Moniku jako retko viđam, svi je viđamo jako retko i ona meni ima veliki značaj u životu i karijeri. Svi to znate. Bila je velika čast videti je danas", zaključio je Novak.