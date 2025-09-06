Slušaj vest

Prvi reket sveta, Italijan Janik Siner, izborio je plasman u finale US opena, pošto je u polufinalu savladao Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima.

Posle gotovo tri i po sata borbe Siner je slavio rezultatom 3:1 (6:1, 3:6, 6:3, 6:4).

Za novi trofej u Njujorku Janik će se boriti protiv velikog rivala Karlosa Alkaraza, koji je u polufinalu bio ubedljiv protiv našeg Novaka Đokovića.

Nije Italijan blistao na ovom meču, ali je na kraju ipak uspeo da zabeleži pobedu. Silovito je krenuo od samog starta, ekspresno došao do brejka i rutinski odradio posao u prvom setu (6:1), a onda je usledio neočekivan pad u igri.

Sjajno je Feliks parirao rivalu u nastavku, u osmom gemu došao je do tri vezane brejk lopte, iskoristio drugu šansu i napravio ključan brejk. Dobio je set sa 6:3 i stigao do izjednačenja.

Nakon izgubljenog seta Italijan je ozbiljno zabrinuo svoje navijače. Uzeo je medicinski tajm-aut i otišao u svlačionicu da mu se ukaže medicinska pomoć.

Nakon pauze dodao je gas i slomio otpor rivala. Jedan brejk u trećem setu bio je sasvim dovoljan da ponovo dođe do prednosti (2:1).

Pružio je Feliks sjajan otpor rivalu i u četvrtom setu. Ozbiljno je pretio na startu, imao nekoliko brejk šansi, ali nije iskoristio priliku koja mu se ukazala i to mu se ozbiljno obilo o glavu. Siner je u nastavku iskoristio svoje prilike, uspeo je odmah da kazni rivala, oduzme mu servis i rutinski privede meč kraju.

Sada sledi prava poslastica za ljubitelje tenisa, novi okršaj sa Alkarazom. Ulog je ogroman - titula i prvo mesto na ATP listi. Naime, ukoliko Španac zabeleži trijumf postaće i prvi reket sveta.

Janiku bi u slučaju pobede ovo bila druga vezana titula na US openu i ukupno peti Grend slem trofej u karijeri.

Alkaraz takođe juri drugu titulu u Njujorku i šešti Grend slem u karijeri.

Finale je na programu u nedelju.

Kurir sport