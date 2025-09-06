Slušaj vest

Proslavljena Grend slem šampionka, Martina Navratilova govorila je o problemima sa kojima se Novak Đoković suočava u ovoj fazi karijere.

Iako je u maju ove godine proslavio svoj 38. rođendan Novak i dalje igra na visokom nivou. Na US openu dogurao je do polufinala i tako postao najstariji teniser u istoriji sa sva četiri Grend slem finala. Međutim, sa najtežim rivalima, poput Alkaraza i Sinera, u poznim godinma karijere teško izlazi na kraj.

U polufinalu US opena protiv Alkaraza sjajno je parirao u prva dva seta, ali u trećem je zbog slabijeg kretanja trpela igra, što je protivnik znao da iskoristi.

Navratilova zna kroz šta Novak trenutno prolazi, jer je nešto slično doživela u završnici svoje blistave karijere.

"mrdelo je. Prošla sam kroz to. Trudiš se isto, osećaš se isto. Nisam imala utisak da sam toliko sporija, ali odigraš pravi poen i promašiš ga, a pre deset godina pogodila bih ga zatvorenih očiju. To je frustrirajuće" otkrila je Martina u razgovoru za "Skaj Sports".

Ona smatra da Novak ne može sam da se nosi sa mlađom konkurencijom.

"Potrebna mu je pomoć nekog sada, da bi pobeđivao, jer da pobediš Alkaraza i Sinera, to je previše", kaže legendarna teniserka.

