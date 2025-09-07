Slušaj vest

Ana Ivanović je došla na glamurozno otvaranje kafića koji se nalazi uz obalu jezera Alster, a njen dolazak u Hamburg je zabeležen i od strane prestižnog magazina "Vog".

Iako je neko vreme bila u žiži interesovanja medija zbog razvoda od Bastijana Švajnštajgera i ovog puta je njen osmeh bio sve što je bilo potrebno da sve oči budu uprte u nju.

U tome je pomogao i odabir stajlinga. Kratka haljina je istakla njene duge noge, a kombinacija sa crnom torbicom i crnim cipelama su doprineli celokupnom utisku.

Ana Ivanović je nekoliko puta sarađivala sa nemačkim izdanjem magazina "Vog", a najpoznatija se dogodila 2019. godine kada je zajedno sa tadašnjim mužem, Bastijanom Švajnštajgerom, bila na naslovnoj strani.

U međuvremenu, ljubav je pukla i par je odlučio da se razvede.

Podsetimo, vest o razvodu slavnog para potvrdio je advokat bivše teniske šampionke, uz kratko saopštenje u kojem se navodi da je do raskida došlo zbog "nepomirljivih razlika".

Tokom zajedničkog života, Ana i Bastijan postali su roditelji troje dece, Luke, Leona i Tea.

Afera Bastijana sa izazovnom Bugarkom Silvom Kapitanovom dodatno je urušila ugled nekadašnjeg fudbalera i reprezentativca Nemačke u javnosti.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Iako su mesecima kružile glasine o bračnoj krizi, sada je stigla i potvrda sa pravne strane da je ljubavna priča srpske teniske zvezde i nemačkog fudbalskog asa završena.

Naime, Kristijan Šerc, advokat Ane Ivanović, objavio je da se Ana i Bastijan razvode „nepomirljivih razlika“.

Nemački "Bild" prenosi da je advokat poručio kako više neće davati izjave za javnost, te da neće biti dodatnih komentara. Takođe je zamolio medije da poštuju privatnost Ane i Bastijana, kao i njihove dece.

Kako je počela ljubav Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera?

1/8 Vidi galeriju Supružnici okončali emociju Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Instagram/anaivanovic

Znate li kako je Bastijan Švajnštajger zaprosio Anu Ivanović? U podkastu Bilda snimljenom 2023. godine Švajni je otkrio sve detalje...

- Anu sam prvi put sreo u Njujorku. Upoznao nas je zajednički prijatelj, košarkaš Štefen Haman. Nisam u to vreme znao dobro engleski, pa sam više slušao Anu nego što sam ja govorio. Bio sam u defanzivi i gledao šta se sprema. Ubrzo sam shvatio da je Ana žena mog života. Imate taj poseban osećaj kada ste sa tom osobom i kada se zagledate duboko u njene oči, znate da je to ljubav. To mi se desilo sa Anom - rekao je on, pa dodao:

- "Kupio" sam Aninu porodicu kada sam odleteo u Beograd i na srpskom zamolio njenog oca za njenu ruku.

Bonus video: