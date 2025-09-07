Finale US Opena na programu je od 20.00 časova.
TENISKA POSLASTICA U FINALU US OPENA: Evo gde možete pratiti prenos meča Alkaraz - Siner
Španski teniser Karlos Alkaraz i Italijan Janik Siner boriće se za titulu na ovogodišnjem grend slemu u Njujorku. Njihov meč možete gledati na Eurosportu, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Alkaraz je do finala stigao pobedom nad Novakom Đokovićem, dok je Siner bio bolji od Ože-Aljisima.
Polufinale US Opena: Đoković - Alkaraz Foto: Maddie Meyer / Getty images / Profimedia
Ulog je ogroman - titula i prvo mesto na ATP listi. Naime, ukoliko Španac zabeleži trijumf postaće i prvi reket sveta.
Janiku bi u slučaju pobede ovo bila druga vezana titula na US openu i ukupno peti Grend slem trofej u karijeri. Alkaraz takođe juri drugu titulu u Njujorku i šešti Grend slem u karijeri.
