Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka odbranila je titulu na US Openu, pošto je večeras u Njujorku u finalu pobedila devetu igračicu sveta Amerikanku Amandu Anisimovu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 36 minuta.

Sabalenka je pet puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Anisimova osvojila četiri brejka.

Beloruskoj teniserki je ovo ukupno 21. titula u karijeri, kao i četvrta na grend-slem turnirima, dok je Anisimovi ovo bilo drugo finale nekog grend-slem turnira u karijeri, nakon što je u ovogodišnjem finalu Vimbldona izgubila od Ige Švjontek.

Kurir.rs/Beta

