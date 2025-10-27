Slušaj vest

Trener vaterpolista Novog Beograda Petar Radanović izjavio je danas da njegov tim u predstojećoj utakmici Lige šampiona igra protiv veoma kvalitetne ekipe Jadrana iz Splita i dodao da očekuje da će taj meč biti veoma zahtevan.

"Ovo će biti izuzetno važna utakmica za obe ekipe zbog uvodnih poraza. ;Bazen u Splitu je uvek težak za igranje, Splićani oduvek imaju izražen ;domaći teren, ali nadam se da ćemo pružiti dobru partiju. Jadran ima ;prepoznatljiv sistem igre, nedostajao im je Jerko Marinić Kragić, ali to ;je tim koji poseduje mnogo kvaliteta pa nas bez ikakve sumnje očekuje ;veoma težak meč", naveo je Radanović, a preneo klub.

Novi Beograd će u utorak od 20.30 na gostujućem terenu igrati protiv Jadrana iz Splita, u utakmici drugog kola Grupe B prve faze Lige šampiona.

Obe ekipe su zabeležile poraze u prvom kolu Lige šampiona. Novi Beograd je izgubio od Pro Reka 8:12, dok je splitski Jadran poražen od Jadrana iz Herceg Novog 11:14.

Kapiten Novog Beograda Miloš Ćuk rekao je da će njegova ekipa, kao i uvek, ići na pobedu u predstojećem meču i dodao da smatra da će pobednika tog duela odlučiti "individualna inspiracija".

"Kao i na svakoj utakmici mi i ovog puta idemo na pobedu. ;Imamo dva solidna rezultata iza nas, a to nam daje za pravo da i u ;Splitu očekujemo povoljan rezultat. Jadran ima odličan tim i mislim da ;će presuditi individualna inspiracija", kazao je Ćuk.