Španski teniser Karlos Alkaraz osvojio je US Open!

On je u finalu pobedio Janika Sinera sa 3:1 u setovima. Posle trijumfa na tlu Njujorka, Alkaraz je rekao:

- Vau... Počeo bih sa Janikom. Neverovatno je to što radiš čitave sezone, odličan nivo na svakom turniru gde igraš. Viđam te više nego svoju porodicu, Isuse... (smeh). Čast je deliti svlačionicu sa tobom, napreduješ svakog dana, odradio si odličan posao tokom čitavog turnira.

Onda se zahvalio svima koji ga okružuju i koji su ga mentalno i fizički spremali za ovaj podvig.

- Moj tim, moja porodica... Zaista sam srećan. Koliko radite da me učinite boljim, i na terenu i u privatnom životu, poštujem to kakve ljudi imam oko sebe. Sve što sam uradio dugujem vama. Nije ovo samo moje, ovo je vaše. Moj brat, ujak, otac, volim vas, hvala vam mnogo.

Naravno, nije izostala ni čast upućena organizaciji US Opena.

- Svi koji su zaduženi za ovo ovde su učinili posebnu stvar, učinili ste sve da se osećamo kući. Ovaj turnir je sjajan, privilegija je biti deo ovog turnira. Jedva čekam da se vratim, sve radite da dobro igramo, pripremate terene za treninge, mečeve. Trudim se i zbog vas da igram najbolje što mogu, hvala vam. Ne želim da odem da odem dok ne kažem nešto o Stejsi, sve što radiš i radila si za nas, hvala ti što si ovo sve radila za nas, iz dna duše. Hvala vam svima! - zaključio je Alkaraz.

